94 звонка принял телефон доверия от тюменских детей и подростков в ноябре

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

269 обращений поступило на детский телефон доверия в Тюменской области в ноябре. Из них 94 звонка – от детей и подростков, 26 – от родителей и опекунов, еще 149 – от других категорий граждан.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

Она отметила, что чаще всего ребят волнуют вопросы взаимоотношений с родителями и сверстниками. За советами по поводу конфликтов с детьми обращаются взрослые. Актуальными остаются и проблемы травли ребенка в среде сверстников и угрозы суицида.

"Во время телефонного разговора дети и родители получают поддержку и рекомендации опытных психологов. Вместе мы находим ответы на вопросы о том, как воспринимать трудную ситуацию и реагировать на нее, как начать решать проблему, на какие свои ресурсы опираться. Зачастую детям и подросткам не с кем обсудить возникшие ситуации, а обращение на детский телефон доверия помогает конфиденциально и анонимно поговорить о наболевшем", - рассказала специалист.

Отметим, получить консультацию квалифицированного психолога можно по номеру 8-800-2000-122. Детский телефон доверия работает круглосуточно. Ежедневно специалисты оказывают бесплатную и анонимную помощь. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева