В Тюменской области будут развивать государственно-частное партнерство в IT-сфере

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диалоговая площадка с представителями IT-сообщества области состоялась в тюменской "Точке кипения" 7 декабря. Основными вопросами стали цифровая трансформация региона, меры поддержки и перспективы отрасли. Цель традиционной встречи - поделиться информацией с представителями IT-компаний региона, выслушать их предложения и узнать о разработках.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич напомнила, что одним из главных событий года стало утверждение стратегии цифровой трансформации. Регион развивает шесть направлений.

"Сейчас существует перекос - преобладают проекты, связанные с госуправлением. Это объяснимо, ведь мы лучше их понимаем, дольше делаем и четко представляем, как достичь цели. Двигаемся и по другим отраслям: созданы большие информационные системы, там нужно уделять больше внимания клиенту и чаще задавать вопрос для кого, с какой целью мы работаем", - сказала она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С учетом большого объема задач в Тюменской области планируется развивать систему государственно-частного партнерства в IT-сфере. Участников встречи призвали делиться своими инициативами, и, в свою очередь, рассказали о возможностях и механизме реализации партнерских проектов, мерах поддержки отрасли. Экспертами выступили представители Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий, фонда Сколково, регионального Инвестиционного агентства. Все возможности, которые предлагают компаниям, указаны в "IT-навигаторе Тюменской области".

"Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка окажет организационную поддержку и предоставит льготную аренду. Центр кластерного развития может предложить IT-компаниям интересные задачи для реализации в нефтегазовой сфере. В Центр прототипирования можно обращаться за изготовлением деталей для своего проекта. Предлагаем взаимодействовать с региональным Центром инжиниринга, который подбирает исполнителей для автоматизации процессов производственных компаний. IT-предприятия могут претендовать на гранты и субсидии", - перечислил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Роман Веселин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По данным областного департамента информатизации, в 2021 году местные IT-компании получили региональные субсидии и гранты на 25,6 млн рублей, часть предприятий воспользовалась налоговыми льготами. Федеральную поддержку в 2019-2021 годах получили 20 проектов местных компаний, сумма превысила 195 млн рублей.

Опытом сотрудничества с федеральным фондом поделился директор по развитию тюменской компании "Интеллектуальная транспортная система" Валерий Кузнецов. Разработанный предприятием программный комплекс сейчас используется в качестве региональной навигационно-информационной системы Тюменской области. В 2019 году компания взялась за разработку мобильного комплекса по мониторингу улично-дорожной сети и привлекла грант Фонда содействия инновациям в 12 млн рублей, а также повысила узнаваемость в регионах России и подписала контракты с новыми клиентами. Валерий Кузнецов отметил высокие требования грантового конкурса, большую отчетность, необходимость твердо исполнять финансовые показатели еще пять лет после окончания реализации проекта.

"Выходя на грантовый конкурс, предприятию нужно четко понимать и оценивать все риски. В этом случае грант станет хорошей точкой опоры для бизнеса. Об этом хотелось рассказать тюменским коллегам. В целом такие встречи необходимы, но нужно меньше времени выделять на презентации и больше - на обмен мнениями. Например, сейчас для IT-отрасли остро стоят вопросы оттока кадров из регионов в центр; стремительный рост зарплат специалистов, которые сложно обеспечить местным предприятиям; это, в свою очередь, ведет к увеличению стоимости программного продукта, к чему госзаказчики пока не готовы", - подытожил Валерий Кузнецов.

Напомним, в Тюменской области к концу 2021 года действуют 1 тыс. 208 IT-компаний. В этой сфере заняты 14 тыс. человек.

Татьяна Ковалева