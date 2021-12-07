Тюменский театр "Быть" стал победителем международной зрительской премии "Звезда театрала"

| Фото: Тюменский молодежный театр-студия "Быть" во ВКонтакте | Фото: Тюменский молодежный театр-студия "Быть" во ВКонтакте

Тюменский молодежный театр-студия "Быть" признан победителем XIV международной зрительской премии "Звезда театрала". Церемония награждения прошла в театре им. Вахтангова в Москве 6 декабря.

Тюменский коллектив отмечен в номинации "Лучший любительский театр". Награду из рук ведущих получила актриса театра Наталья Горбунова, которая проживает в Москве, но до сих пор исполняет роль в одном из спектаклей театра.

"У нас есть мощная зрительская поддержка. И эта победа говорит о том, что мы занимаемся чем-то полезным, что мы нужны", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель театра "Быть" Артем Васильев.

Победу в престижном творческом состязании коллектив отметит тем, что будет решать очередные задачи. Художественный руководитель объявил о предстоящем кастинге, который пройдет в театральном центре "РяДом" 8 и 10 декабря.

"Победу мы отметим новыми знакомствами, интересными, крутыми личностями, с которыми мы будем работать, примем в нашу большую, теплую, дружную семью", - добавил Артем.

| Фото: Тюменский молодежный театр-студия "Быть" во ВКонтакте | Фото: Тюменский молодежный театр-студия "Быть" во ВКонтакте

Напомним, театру-студии "Быть" во второй раз удалось получить заветный трофей. В 2020 году тюменский коллектив попал в шорт-лист, но, им не хватило немного голосов, чтобы победить.

2021 г. стал позитивным для театра во многих отношениях. Самое важное – открытие театрального центра на ул. Котовского, 16. Здесь театр в полной мере реализует свой творческий потенциал и развивается далее.

Анжела Лебедева