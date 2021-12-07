На грантовый конкурс "Формула хороших дел" СИБУРа поступило 62 заявки

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Старт онлайн-голосование за проекты грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" в Тобольске объявил СИБУР. Оно продлится до 18 часов 11 декабря, сообщает компания.

На конкурс в Тобольске в 2021 году поступило 62 заявки. 27 из них являются локальными, победителей в этой группе определит конкурсная комиссия. 35 проектов, имеющих общегородское значение, вынесены на открытое голосование жителей Тобольска.

Чтобы участвовать в голосовании, необходимо перейти по ссылке, открыть страницу понравившегося проекта, нажать на кнопку "Голосовать", ввести в специальной форме ваше имя и номер телефона, нажать на кнопку "Получить код подтверждения", ввести полученный в сообщении код в специальную форму на сайте.

Чтобы проверить счетчик голосов и убедиться, что голос засчитан, после отправки кода необходимо обновить страницу.

Победителями конкурса станут несколько проектов, набравших наибольшее количество голосов. Конкурсная комиссия контролирует соблюдение правил голосования и в случае обнаружения нарушений оставляет за собой право пересмотра результатов.

Компания выделит победителям конкурса средства на реализацию проектов в 2022 году.

В 2020 году победителями грантового конкурса в Тобольске стали 23 проекта, 13 из них были выбраны конкурсной комиссией, девять проектов поддержали жители города, ещё один проект был реализован по решению Общественного совета Тобольских предприятий СИБУРа.