  • 7 декабря 20217.12.2021вторник
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На грантовый конкурс "Формула хороших дел" СИБУРа поступило 62 заявки

Общество, 13:18 07 декабря 2021

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Старт онлайн-голосование за проекты грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" в Тобольске объявил СИБУР. Оно продлится до 18 часов 11 декабря, сообщает компания.

На конкурс в Тобольске в 2021 году поступило 62 заявки. 27 из них являются локальными, победителей в этой группе определит конкурсная комиссия. 35 проектов, имеющих общегородское значение, вынесены на открытое голосование жителей Тобольска.

Чтобы участвовать в голосовании, необходимо перейти по ссылке, открыть страницу понравившегося проекта, нажать на кнопку "Голосовать", ввести в специальной форме ваше имя и номер телефона, нажать на кнопку "Получить код подтверждения", ввести полученный в сообщении код в специальную форму на сайте.

Чтобы проверить счетчик голосов и убедиться, что голос засчитан, после отправки кода необходимо обновить страницу.

Победителями конкурса станут несколько проектов, набравших наибольшее количество голосов. Конкурсная комиссия контролирует соблюдение правил голосования и в случае обнаружения нарушений оставляет за собой право пересмотра результатов.

Компания выделит победителям конкурса средства на реализацию проектов в 2022 году.

В 2020 году победителями грантового конкурса в Тобольске стали 23 проекта, 13 из них были выбраны конкурсной комиссией, девять проектов поддержали жители города, ещё один проект был реализован по решению Общественного совета Тобольских предприятий СИБУРа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СИБУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 07.12.2021Миллион рублей задолжал пятерым детям житель Тюменской области
14:56 07.12.2021Тюменский театр "Мимикрия" претендует на финансовую поддержку "Снов улиц" в Тобольске
14:45 07.12.2021В Тюмени оркестр "Мока project" создал свою версию звуковой дорожки "Огней большого города"
14:25 07.12.2021Команда Visit Tyumen назвала места для новогодних фотографий в Тюмени