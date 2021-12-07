Замыкание электропроводки и неисправные печи - основные причины четырех пожаров в Тюменской области
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Четыре пожара произошли в Тюменской области 6 декабря. Они были связаны с неисправными печами, короткими замыканиями электропроводки и неосторожным обращением с огнем.
Об этом рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Из-за короткого замыкания загорелся деревянный гараж на ул. Воинская площадка в Тюмени. Огонь сильно повредил строение, внутреннюю отделку. От пламени пострадал и автомобиль Toyota Avensis — площадь возгорания составила 6 кв. м.
На место вызова выезжали девять огнеборцев. Они быстро справились с пожаром.
Инна Пахомова