Замыкание электропроводки и неисправные печи - основные причины четырех пожаров в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Четыре пожара произошли в Тюменской области 6 декабря. Они были связаны с неисправными печами, короткими замыканиями электропроводки и неосторожным обращением с огнем.

Об этом рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Из-за короткого замыкания загорелся деревянный гараж на ул. Воинская площадка в Тюмени. Огонь сильно повредил строение, внутреннюю отделку. От пламени пострадал и автомобиль Toyota Avensis — площадь возгорания составила 6 кв. м.

На место вызова выезжали девять огнеборцев. Они быстро справились с пожаром.

Инна Пахомова