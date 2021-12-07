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Победители конкурса "Тюмень – город добрых дел" получили подарки от Деда Мороза

Общество, 15:37 07 декабря 2021

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сладкие подарки и дипломы получили шесть победителей конкурса видеороликов "Тюмень — город добрых дел" на онлайн-конференции со Всероссийским Дедом Морозом 6 декабря, сообщает администрация города.

Творческое состязание среди юных тюменцев проходило в одноименной группе во ВКонтакте. Участникам предлагалось снять добрые ролики и разместить их на стене группы. Шестилетняя Арина Карпова рассказала в видеоролике о том, как она делала кормушку для птиц. Четырехлетняя Виолетта Медведева в своем мини-фильме поделилась, что любит животных и часто ездит в зоопарк, чтобы их покормить.

Сестры Кузнецовы – семилетняя Софья и четырехлетняя Таисия - успевают и соседям помогать, и двор убирать. А 10-летний Илья Семенов главной героиней ролика сделал годовалую собаку Ханну, которую его семья взяла из приюта.

Видеоролик шестилетней Кати Антоновой называется "Птицы в городе всегда сытые". Кормушку "Синичкин дом", которую девочка смастерила вместе с папой, можно увидеть на рябине возле детского сада № 62.

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Инна Пахомова

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# Дед Мороз , конкурсы , подарки , праздники

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