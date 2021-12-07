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В Тюменской области выберут новый состав студенческого совета

Общество, 18:11 07 декабря 2021

студсовет Тюменской области | Фото: студсовет Тюменской области

Любой студент может подать заявку на участие в выборах в студсовет Тюменской области до 22 декабря, сообщает пресс-служба студсовета.

Кандидатов ждут конкурсные испытания и голосование. Принять участие в выборах могут студенты до 25 лет очной формы обучения из вузов, техникумов и колледжей со всей области.

Студентов ждет четыре конкурсных этапа: съемка видеоролика о планах по изменению студенческой среды, онлайн-собеседование с экспертами, дебаты и студенческое онлайн-голосование. По результатам первых двух этапов в конце декабря будет сформирован Топ-30 кандидатов, которые в январе примут участие в дебатах и голосовании. 25 января объявят новый состав регионального студсовета.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.

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