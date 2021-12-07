Многодетная вагайская семья сможет получить жилье после вмешательства прокуратуры

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Многодетная семья из Вагайского района после вмешательства прокуратуры будет поставлена на учет как нуждающаяся в жилье. Как сообщает прокуратура Тюменской области, у женщины, проживающей в с. Вагай, в апреле 2021 года сгорел дом.

В июне женщина обратилась в администрацию района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилье по договору соцнайма в категории "малоимущие". Однако ей было отказано, поскольку в представленных документах отсутствовала информация о постоянной регистрации ее сына 2015 года рождения на территории Тюменской области.

По жалобе женщины прокуратура обратилась в Вагайский районный суд с заявлением установить факт проживания ее сына в с. Вагай и представила подтверждающие документы. Суд удовлетворил прокурорский иск.