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Многодетная вагайская семья сможет получить жилье после вмешательства прокуратуры

Общество, 17:05 07 декабря 2021

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Многодетная семья из Вагайского района после вмешательства прокуратуры будет поставлена на учет как нуждающаяся в жилье. Как сообщает прокуратура Тюменской области, у женщины, проживающей в с. Вагай, в апреле 2021 года сгорел дом.

В июне женщина обратилась в администрацию района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилье по договору соцнайма в категории "малоимущие". Однако ей было отказано, поскольку в представленных документах отсутствовала информация о постоянной регистрации ее сына 2015 года рождения на территории Тюменской области.

По жалобе женщины прокуратура обратилась в Вагайский районный суд с заявлением установить факт проживания ее сына в с. Вагай и представила подтверждающие документы. Суд удовлетворил прокурорский иск.

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# Вагайский район , прокуратура

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