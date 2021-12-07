В Тюмени задержали подозреваемого в краже детского конструктора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летнего тюменца, подозреваемого в краже наборов конструктора из детского магазина, задержали полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Заявление в полицию поступило от представителя одного из крупных сетевых магазинов детских товаров. Там в течение нескольких дней пропали четыре набора детского конструктора общей стоимостью около 23 тыс. рублей.

Личность злоумышленника установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Тюменец нигде не работает, ранее был неоднократно судим.

"Вечером злоумышленник зашел в магазин и, воспользовавшись невнимательностью сотрудников, спрятал наборы в пакет, который накрыл курткой. Подозреваемый вынес похищенное из магазина", — рассказали в полиции.

Конструкторы молодой человек продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.