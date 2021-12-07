Тоболячка Татьяна Малиновская признана лучшим спортинструктором России

| Фото: ДЮСШ № 1 Тобольск | Фото: ДЮСШ № 1 Тобольск

Тоболячке Татьяне Малиновской вручили награду министр спорта РФ Олег Матыцин и президент ВОПШ Александр Паршиков в Москве за победу в XI Всероссийском конкурсе "Лучший работник спортивной школы-2021", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Инструктора-методиста детско-юношеской спортивной школы № 1 Тобольска признали лучшей среди 94 номинантов из 41 субъекта страны.

Напомним, в спортивной школе № 1 развивается 17 видов спорта, включая и новые виды, такие, как керлинг, эстетическая гимнастика, греко-римская борьба, куреш, самбо.

Татьяна Малиновская разработала более 20 общеобразовательных программ по различным видам спорта, а также методические программы, программы летних лагерей, физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего возраста, программы профессиональной переподготовки. Курирует вопросы повышения профессиональной компетентности и совершенствования педагогического мастерства тренерско-инструкторского состава, присвоения и подтверждения судейских категорий, награждения работников, сопровождения и подготовки участников различных конкурсов.