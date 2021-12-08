В Тюмени задержан директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По делу о хищении бюджетных средств на сумму около 5 млн рублей в Тюмени задержан директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Фролова, его родственницы, консультанта департамента, а также директора коммерческой организации. Двум фигурантам уже предъявлено обвинение по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным следствия, в феврале 2020 г., а также в феврале 2021 г., обвиняемый по предварительному сговору с сотрудником департамента, своей родственницей, а также с директором коммерческой организации, используя служебное положение, похитил около 5 млн рублей, выделенных на содержание и уборку городских автодорог.

Подозреваемые задержаны в результате оперативной разработки подразделения ФСБ России по Тюменской области совместно со Следственным комитетом РФ. Проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов. Изъята вся необходимая документация и техсредства. Назначены экспертизы.

Следователем в суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Вину фигурант уголовного дела признал и готов возместить причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.