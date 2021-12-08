В России материнский капитал на первого ребенка вырастет до 503 тысяч рублей

| Фото: Перинатальный центр Тюмени ВКонтакте | Фото: Перинатальный центр Тюмени ВКонтакте

Размер маткапитала в 2022 г. в случае рождения или усыновления первого ребенка составит 503 тыс. 237 рублей, второго и последующих детей — 665 тыс. 9 руб.

Соответствующее решение принято в Госдуме.

"Закон, принятый Государственной думой в третьем, окончательном чтении, уточняет порядок ежегодного пересмотра размера материнского (семейного) капитала. Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Перейти на его индексацию по фактической инфляции предложил президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами Госдумы", - сообщается на сайте ГД.

В настоящее время размер маткапитала составляет 483 тыс. 881,83 рублей на первого ребенка и 639 тыс. 431,83 рублей — на второго.