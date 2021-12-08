В Тюмени 15 школ перешли на дистант из-за ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 общеобразовательных учреждениях принято решение о переходе на дистанционный формат работы. С 1 по 8 декабря в 19 корпусах этих школ было зафиксировано превышение пороговой отметки заболеваемости ОРВИ.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в городском департаменте образования. Решение о приостановке работы в очном режиме принято в гимназиях № 49 (корпус 2), № 1 (корпус 1), № 83 (корпус 2), № 5, в лицее № 34 ( корпус 2), в школах № 65 (корпус 2), № 9 (корпуса 1 и 2), № 25 (корпус 1), № 30, № 82, № 92 (корпуса 1 и 2), № 42 (корпуса 1 и 2), № 70 (корпуса 1 и 2), № 60, № 68 (корпус 2).

"Сроки начала перехода на дистанционный формат работы разные в каждом учреждении. При этом длительность ограничений на очное посещение школ составляет семь дней. По истечении этого времени общеобразовательные организации проведут мониторинг заболеваемости учащихся, на основании которого будет принято решение о возможности возобновления работы в очном режиме", - пояснила заместитель директора департамента образования Тюмени Ольга Тренина.

В ведомстве также напомнили, что согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней образовательные учреждения могут быть закрыты на карантин, если болеют более 20% обучающихся. Учебный процесс в этот период организуется с использованием дистанционных образовательных технологий.

Любовь Голышева