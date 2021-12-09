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Жительница Тюменского района провела в дом электричество через прокуратуру

Происшествия, 11:30 09 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Прокуратура Тюменского района помогла жительнице с. Гусево провести электричество в дом, сообщает региональное надзорное ведомство. Начальника технологического присоединения "Тюменских электрических сетей" оштрафован на 10 тыс. рублей.

Женщина с семьей переехала в село из Курганской области. Семья купила земельный участок и построила дом. В марте 2021 года с АО "Россети Тюмень", филиалом "Тюменских электрических сетей", был заключен договор о технологическом присоединении в течение шести месяцев.

Однако договор исполнен не был. Заявительнице предложили перезаключить договор, но она отказалась и обратилась в прокуратуру района. В ходе проверки жилой дом оперативно подключили к электрическим сетям.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении начальника технологического присоединения и взаимодействия с клиентами филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети". Ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей в доход государства.

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