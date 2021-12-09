Тюменские школьники вышли в финал международного математического конкурса "Я решаю!"

| Фото: сообщество GS Group во ВКонтакте (архив). | Фото: сообщество GS Group во ВКонтакте (архив).

11-классники из Физико-математической школы Тюменской области Иван Ветошкин и Георгий Нехорошков вышли в финал VIII международного конкурса по математике "Я решаю!".

Как сообщает инвестиционно-промышленный холдинг GS Group, для ребят участие в конкурсе не первое - в прошлом учебном году они выступали и победили в категории учеников 9-10 классов, а теперь они сразятся за главный приз - годовую именную стипендию.

В заключительном туре встретятся 30 старшеклассников из 17 регионов России и Узбекистана. В этом сезоне 11-классникам в финале предстоит серьезная конкуренция. В этой категории поборется наибольшее количество участников. В список финалистов вошли 23 ученика 11-х классов из 13 регионов России и три - из Узбекистана. Республику Мордовию представят пять человек. Трое победителей второго тура живут в Волгоградской области, также по двое — в Ульяновской, Московской областях и Республике Татарстан.

"Превосходные знания показали ребята из Перми, Челябинска, Краснодара, Самары, Новоуральска, Ярославля и Оренбурга - каждый из этих городов может гордиться своим финалистом. В категории учеников 9-10 классов в заключительном состязании свои знания проверят четверо школьников — они представят Ижевск, Пензу, Дзержинск и Уфу", - отметили организаторы.

В двух предыдущих турах ребята опередили несколько тысяч сверстников из 18 стран мира. Поступили заявки из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Турции, Чехии, Германии, Южной Кореи. И впервые география конкурса шагнула за пределы Евразии: организаторы изучили работы представителей США, Канады, Австралии и Анголы.

Имена победителей станут известны по итогам финала, который пройдет 29 и 30 января 2022 года. Формат проведения будет объявлен отдельно. Сейчас у участников есть время набраться сил и подготовиться к выполнению заданий решающего состязания.

Лучшие получат годовые именные стипендия, которую GS Group будет выплачивать на протяжении 2022/23 учебного года в размере 15 тыс. рублей в месяц. Для получения этого поощрения необходимо поступить в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности. Для ребят это наверняка не составит труда: так, все пятеро победителей в этой категории из предыдущего сезона конкурса стали студентами СПбГУ, ВШЭ, ИТМО, МФТИ. Они учатся на таких направлениях, как "Наука о данных", "Прикладная математика и информатика", "Информатика и вычислительная техника", и с сентября 2021 года начали получать стипендию GS Group.

Ученикам 9-10 классов, которые войдут в число победителей, будет предложено без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Также им подарят полезную для учебы электронную технику.

Международный конкурс по математике "Я решаю!" — один из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group для учеников 9-11 классов со всей России (кроме Санкт-Петербурга и Москвы), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Он проводится с 2013 года и направлен на поиск и поддержку талантливых школьников.