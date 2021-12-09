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Тобольский аэропорт запустит рейсы в Сочи и Крым

Общество, 14:16 09 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авиасообщение с южными городами откроется из тобольского аэропорта Ремезов в 2022 году, сообщает УК "Аэропорты Регионов".

В мае и в октябре-декабре планируется субсидирование перелетов на черноморские курорты. Авиакомпания "ИрАэро" в эти периоды сможет выполнять из Тобольска по два субсидируемых рейса в неделю в Сочи и Симферополь.

Всего субсидии в следующем году получат девять маршрутов из аэропорта Тобольска. С начала года выделены субсидии авиакомпании UTair на выполнение рейсов в Нижневартовск и Сургут. По каждому направлению предусмотрено до трех рейсов в неделю на самолетах ATR-72.

С 1 апреля субсидии предусмотрены по маршруту Тобольск - Новый Уренгой дважды в неделю на самолетах SSJ100 авиакомпании "Азимут". Выделено субсидирование двух рейсов в неделю в Ростов-на-Дону на самолетах SSJ100 и Airbus A319 авиакомпании "ИрАэро".

Рейсы в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings) и Новосибирск (S7), запущенные осенью, также будут субсидироваться весь 2022 год.

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# аэропорт , Тобольск

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