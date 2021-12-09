10 юных тюменцев стали участниками проекта "PRO талант"

10 воспитанников детско-юношеского центра "Авангард" стали участниками проекта "PRO талант", направленного на поддержку одаренных ребят, состоящих в региональной базе талантливых детей и молодежи.

Как сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер", для реализации проекта разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности "Спортивный туризм". Занятия для ребят проводят ведущие педагоги "Пионера".

В начале учебного года состоялся первый модуль – "Летнее ориентирование". Курс занятий для юношей и девушек провел старший тренер ДТиС "Пионер" Григорий Федий при содействии Виктора Сафронова, тренера с многолетним стажем, одного из ведущих специалистов в спортивном ориентировании в регионе.

В настоящее время мальчишки и девчонки проходят обучение в Центре туризма и краеведения по второму модулю - "Краеведение". До 23 декабря они в интерактивной форме осваивают теоретическую базу, а также принимают участие в экскурсиях по достопримечательностям областной столицы.

После Нового года юные тюменцы пройдут обучение еще по двум модулям - "Зимнему ориентированию" и "Скалолазанию".