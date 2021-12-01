ТюмГУ набирает слушателей на бесплатные курсы по русскому языку как иностранному

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Тюменский государственный университет и Центр международных молодежных инициатив набирают слушателей на бесплатные образовательные программы проекта "RAF&С (Russian as a Foreign и Culture – Русский как иностранный и культура)", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"RAF&С (Russian as a Foreign и Culture – Русский как иностранный и культура)" – это 50 краткосрочных дополнительных образовательных курсов для учителей и преподавателей русского языка как иностранного, студентов, магистрантов, аспирантов и иностранных граждан, изучающих или планирующих изучать русский.

Курсы подготовили преподаватели русского языка как иностранного, а также эксперты в области права и межкультурной коммуникации.

Образовательные программы доступны для иностранных граждан, проживающих на территории России и за рубежом. Обучение проходит в дистанционном формате на платформе LMS.

После завершения обучения слушатели получат сертификаты установленного образца. Также 100 обучающихся пройдут тестирование по русскому языку на элементарный (А1), базовый (А2) и первый сертификационный (В1) уровни.

Описание программ здесь. Регистрация по ссылке.

Контактная информация: rki@utmn.ru, +7(3452) 59-76-22.