Тюменские волейболисты примут барнаульский "Университет"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Второй тур подряд чемпионата российской высшей лиги "А" волейболисты "Тюмени" проведут дома. Очередные игры состоятся 11 и 12 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

В гости к подопечным Сергея Шульги приедет барнаульский "Университет". В турнирной таблице ближайшие оппоненты находятся рядом. Тюменцы с шестью победами занимают пятое место. Барнаульская команда находится на седьмой строчке.

В текущем сезоне соперники уже встречались. В Барнауле в первой встрече сильнее оказалась "Тюмень" - 3:1. Во второй победу в трех сетах праздновали хозяева.

11 декабря матч в комплексе "Академия спорта" начнется в 17 часов. На следующий день – в 16 часов.