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В Тюмени мошенник похитил у женщины два компьютера

Происшествия, 17:31 10 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась женщина, у которой неизвестный похитил два ноутбука и WI-FI роутер. У потерпевшей стала плохо работать аппаратура. В интернете она нашла объявление о ремонте компьютерной техники. Мастер убедил тюменку отправить ему на такси технику для диагностики и ремонта. Когда вся техника была доставлена по указанному адресу, он перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления тюменец свою вину признал. Имущество потерпевшей он сдал в комиссионный магазин за 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к другим фактам мошенничества.

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# мошенничество

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