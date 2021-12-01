Участники лаборатории "Премьера" представят четыре проекта на концерте в Тюмени

| Фото: из сообщества "Премьера | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Премьера | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Четыре проекта в направлениях: "Танцы", "Песни", "Шоу" (мода), "Шоу" (театр) представят участники студенческой творческой лаборатории "Премьера" в финале, который состоится в ДК "Нефтяник" 12 декабря.

Ранее студенты создавали сценические продукты и выставки под руководством экспертов в одном из четырех направлений. После показа пройдет концерт популярного музыканта Сережи Драгни. В сообществе лаборатории "Премьера" планируют провести трансляцию события. "Желающие попасть в зал ДК "Нефтяник" могут попытать удачу и выиграть билет на нашей странице Instagram. Розыгрыш простой. Выиграть пригласительный на показ смогут около 150 человек. Итоги подведем уже 10 декабря", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель студенческой творческой лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.

В фойе ДК "Нефтяник" 12 декабря на один день откроется фотовыставка о волонтерах "Дело каждого". Ознакомившись со снимками, посетители узнают о личных историях добровольцев-участников лаборатории "Премьера" и смогут присоединиться к волонтерским организациям, пройдя по QR-кодам, расположенным на каждом фото. После экспозицию снова вернут на Цветной бульвар, где она будет находиться до 23 декабря. Организаторы считают, что эта выставка может побудить многих тюменцев к совершению добрых дел.

Отметим, также в рамках лаборатории "Премьера" 11 декабря в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" состоится открытие выставки в направлении "Арт".

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова