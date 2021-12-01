В Тюмени кладовщик детского сада №185 получила перелом костей черепа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За травму, полученную кладовщиком, в Тюмени наказали руководство детского сада № 185. Как сообщает государственная инспекция труда по Тюменской области, женщина упала и получила ушиб головного мозга, перелом костей свода черепа.

Несчастный случай произошел 22 октября 2021 г.. В этот день сотрудники детского сада выносили мусор на хозяйственный двор, на котором размещены баки. Не дойдя до мусорных баков, кладовщик упала. Ее доставили в больницу.

Расследование установило, что несчастный случай произошел в рабочее время, на территории предприятия, а пострадавший сотрудник действовал в интересах работодателя. Кроме того, работодатель не направил в Гострудинспекцию извещение о происшествии в установленный срок. Отмечена была и личная неосторожность пострадавшей.

По результатам расследования несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. За допущенное нарушение к административной ответственности привлечен работодатель кладовщика.