Тюменским школьникам эксперты помогают погрузиться в медийное пространство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "МедиУМ" для школьников старше 14 лет, интересующихся медиатехнологиями и желающих познакомиться с их механизмами в теории и на практике, запустили в Тюмени.

Программа проекта состоит из трех этапов по направлениям: "Радио", "Газета" и "Телевидение". Школьники будут общаться с представителями из этих сфер, набираться знаний и применять их на практике.

По итогам каждого направления участники выполнят творческое задание. Самых активных поощрят подарками, сообщает "Тюменская область сегодня".