  • 11 декабря 202111.12.2021суббота
  • USD73,6059
    EUR83,1158
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским школьникам эксперты помогают погрузиться в медийное пространство

Общество, 08:44 11 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "МедиУМ" для школьников старше 14 лет, интересующихся медиатехнологиями и желающих познакомиться с их механизмами в теории и на практике, запустили в Тюмени.

Программа проекта состоит из трех этапов по направлениям: "Радио", "Газета" и "Телевидение". Школьники будут общаться с представителями из этих сфер, набираться знаний и применять их на практике.

По итогам каждого направления участники выполнят творческое задание. Самых активных поощрят подарками, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медиа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:09 11.12.2021Тюменец стал призером всероссийских робототехнических соревнований в Сочи
09:43 11.12.2021Тюменский школьник завоевал серебро XV Дельфийских игр стран СНГ
08:44 11.12.2021Тюменским школьникам эксперты помогают погрузиться в медийное пространство
19:05 10.12.2021Прогноз эксперта: в 2022 году главной будет любовь