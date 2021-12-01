Тюменские врачи продолжают помогать пациентам из других регионов и стран

| Фото: пресс-службы Областной клинической больницы №1 | Фото: пресс-службы Областной клинической больницы №1

К тюменским врачам, несмотря на пандемию, продолжают приезжать пациенты из других регионов и стран. Марьям со своей бабушкой Салтанат приехали в ОКБ №1 из Казахстана, сообщает пресс-служба медучреждения.

Четыре года назад маленькую пациентку с гидронефрозом, заболеванием почек, прооперировали хирурги в родном городе. Врожденная аномалия не давала девочке жить как все дети.

В подобных случаях, если не провести операцию вовремя, орган потеряет свои функции, и его придется удалить. Лечение у казахстанских врачей не дало необходимого результата.

После долгих поисков и консультаций, родители девочки решили доверить ее здоровье детскому урологу-андрологу тюменской ОКБ №1 Алексею Луткову.

"Отправили все документы, получили положительный ответ и сообщение, что операцию необходимо делать срочно, – рассказала бабушка девочки. – Мы благодарны всем сотрудникам отделения, больницы за теплый прием, профессионализм и чуткость".

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и маленькая пациентка уже готовится к выписке. Но и после возвращения домой контакт с врачом не прервется. Через три месяца нужно будет пройти ультразвуковую диагностику, а через полгода после операции – рентгенографию.

Отметим, что в 2015 году ОКБ №1 вошла в региональный проект "Станем ближе", который объединил ведущие учреждения здравоохранения, отели и туроператоров.

С 2019 года в Тюменской области медпомощь иностранным гражданам оказывается в рамках нацпроекта "Здравоохранение" под единым брендом "Medical City". Ежегодно проводится порядка 56 тыс. операций.