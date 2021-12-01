Жители Тюменской области оценили состояние межнациональных отношений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние межнациональных отношений в Тюменской области положительно оценивают 84,8% населения, сообщил председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов на онлайн-заседании региональной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, доля жителей, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, составила 86,2%. Уровень общественно-политической стабильности высоко оценили более 80% опрошенных.

Как отметил губернатор Александр Моор, обеспечение стабильности в межнациональных, межрелигиозных и общественно-политических отношениях, противодействие экстремизму и терроризму входят в число наиболее важных задач органов власти всех уровней.