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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В подгорной части Тобольска обнаружен подозрительный предмет, похожий на боевой снаряд

Спорт, 18:53 10 декабря 2021

скриншот видео пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области

Опасный предмет, похожий на боеприпас, обнаружен в подгорной части Тобольска. Жители ближайших домов - эвакуированы, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Опасную находку обнаружили во время работ по укреплению русла речки Абрамовская. Ее поднял экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста. Сейчас место оцеплено сотрудниками Росгвардии, жители близлежащих домов эвакуированы.

пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области

Специалисты ведомства проводят обследование находки.

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