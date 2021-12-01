В подгорной части Тобольска обнаружен подозрительный предмет, похожий на боевой снаряд
скриншот видео пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области
Опасный предмет, похожий на боеприпас, обнаружен в подгорной части Тобольска. Жители ближайших домов - эвакуированы, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Опасную находку обнаружили во время работ по укреплению русла речки Абрамовская. Ее поднял экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста. Сейчас место оцеплено сотрудниками Росгвардии, жители близлежащих домов эвакуированы.
| Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области
Специалисты ведомства проводят обследование находки.