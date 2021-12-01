В подгорной части Тобольска обнаружен подозрительный предмет, похожий на боевой снаряд

скриншот видео пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области скриншот видео пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области

Опасный предмет, похожий на боеприпас, обнаружен в подгорной части Тобольска. Жители ближайших домов - эвакуированы, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Опасную находку обнаружили во время работ по укреплению русла речки Абрамовская. Ее поднял экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста. Сейчас место оцеплено сотрудниками Росгвардии, жители близлежащих домов эвакуированы.

| Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области

Специалисты ведомства проводят обследование находки.