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В Тюмени на год выберут региональный Студсовет

Общество, 12:47 11 декабря 2021

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

В новый созыв Студсовета Тюменской области войдут от 15 до 20 студентов. Совет будет избираться на год, свои заявки отправили уже более 30 студентов, , сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

В 2021 году кандидатов ждет четыре этапа отбора. От них требуется создать видеоролик о своих планах по изменению студенческой среды, а также онлайн-собеседование, дебаты и студенческое онлайн-голосование. Победителей будут определять по итогам двух финальных этапов.

Принять участие в выборах может каждый студент очной формы обучения вуза, техникума или колледжа в возрасте до 25 лет. У председателей объединенных советов обучающихся вузов есть возможность попасть в состав Студсовета автоматически.

Молодые люди должны предоставить протокол голосования и подтвердить, что на выборах председателя внутри учебного заведения за них проголосовали более 5% студентов.

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# студсовет

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