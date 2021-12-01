30 машин пополнили автопарк спецтехники в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Автопарк техники, занимающейся содержанием улично-дорожной сети Тюмени, увеличился. Для уборки города дополнительно приобретено более 30 спецмашин. Как сообщает администрация города, техника уже несет службу, ежедневно очищая улицы от снега.

"Автопарк снегоуборочной техники постоянно обновляется и увеличивается. В этом году мы приобрели лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, подметальные трактора для уборки узких тротуаров, а также комбинированные дорожные машины, часть которых оборудована электронными дозаторами, позволяющими регулировать подачу противогололедных материалов в зависимости от температуры воздуха", – рассказал заместитель директора ДРСУ-7 АО "ТОДЭП" Алексей Чубаров.

Для уборки тротуаров также задействуется спецтехника. Приобретенные МТЗ-3022 являются более маневренными, и за счет небольшого размера могут очищать узкие пешеходные дорожки и легко проходят под деревьями. Такая техника позволяет минимизировать ручной труд.

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Напомним, ежедневно на чистоту поддерживают 570 единиц техники и 350 дорожных рабочих. Они трудятся круглосуточно, в две смены.

Вся уборочная техника оснащена блоками спутниковой навигации. В режиме реального времени любой пользователь сети Интернет может увидеть, где проводится уборка улиц. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города".