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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Саперы уничтожили найденную в Тобольске мину

Происшествия, 14:41 11 декабря 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Боеприпас обнаружили в подгорной части Тобольска во время работ по укреплению русла речки Абрамовская в районе Пятницкого моста, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Экскаватор, вынимая землю, поднял подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. В течение нескольких минут на место прибыл экипаж вневедомственной охраны и оцепил прилегающую территорию. Жители близлежащих частных домов были эвакуированы.

Специалисты инженерной службы обследовали находку и установили, что это минометная мину со следами сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен.

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