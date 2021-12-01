Саперы уничтожили найденную в Тобольске мину
| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области
Боеприпас обнаружили в подгорной части Тобольска во время работ по укреплению русла речки Абрамовская в районе Пятницкого моста, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.
Экскаватор, вынимая землю, поднял подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. В течение нескольких минут на место прибыл экипаж вневедомственной охраны и оцепил прилегающую территорию. Жители близлежащих частных домов были эвакуированы.
Специалисты инженерной службы обследовали находку и установили, что это минометная мину со следами сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен.