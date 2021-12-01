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Офицеры Росгвардии провели для тюменских школьников квест на знание конституции

Общество, 12:30 12 декабря 2021

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Познавательный квест для учащихся тюменской гимназии №16 провели офицеры Росгвардии накануне Дня Конституции РФ, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Правоохранители рассказали ребятам об истории государственного праздника и основном законе страны. Гимназисты, разделившись на две команды, отвечали на вопросы викторины: с какого возраста гражданин России может самостоятельно осуществлять свои права в полном объеме, каковы основные символы государства, кто в нашей стране издает указы и др.

Затем ребята решили кроссворды и анаграммы, ключевые слова которых цитировали понятия основного закона. В творческом испытании участники изображали в рисунках статьи по правам человека, а команда соперников должна была отгадать, что изображено. В интеллектуально-развлекательной борьбе победила дружба.

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# Конституция РФ , Росгвардия

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