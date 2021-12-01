В Тюмень придут потепление и снегопады

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление и снег обещают синоптики в Тюмени в течение ближайшей недели, с 13 по 19 декабря. Как отмечает центр Фобос, повлияет на погоду атлантическое тепло, которое придет в регион.

13 декабря в областном центре осадков не ожидается, температура воздуха в течение суток составит от 11 до 13 градусов мороза.

Во вторник, 14 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Днем потеплеет до минус 6 градусов, ночью ожидается до минус 8.

15 декабря временами будет облачно, сохранится вероятность осадков. В дневные часы температура воздуха составит минус 7 градусов, ночью – минус 9.

В четверг, 16 декабря, днем воздух прогреется до минус 3, также возможен снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 6-ти.

17 декабря в течение суток будет пасмурно, пройдет снег. Днем будет минус 5, ночью – минус 13 градусов.

В выходные дни станет холоднее. 18 декабря синоптики прогнозируют до минус 13 градусов, а 19 декабря похолодает до минус 19.

Любовь Голышева