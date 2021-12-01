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Глава Ростуризма поздравила тюменцев с премьерой комедии "Ёлки 8"

Общество, 10:10 13 декабря 2021

из личного аккаунта Зарины Догузовой | Фото: из личного аккаунта Зарины Догузовой

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поздравила жителей региона с премьерой новогодней комедии "Ёлки 8" и оценила продвижение бренда Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Напомним, в Тюмени премьера очередного фильма новогодней кинофрашизы пройдет в ТЦ "Кристалл" 13 декабря. Часть съемок картины прошла в известных локациях областного центра: в аэропорту Рощино, на термальном курорте, на базе отдыха "Верхний бор" и других.

"Поздравляю коллег из Тюменской области с прекрасной интеграцией туристического бренда @visittyumen!!! 13 декабря Тюмени состоится первая премьера новогоднего фильма Ёлки, в котором большая новелла посвящена открытию тюменского термального сезона",- написала Зарина Догузова в своем Instagram и опубликовала фотографии наиболее интересных туристических мест региона.

из личного аккаунта Зарины Догузовой | Фото: из личного аккаунта Зарины Догузовой

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# кино , Новый год , Ростуризм , туризм

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