В Тюменском районе бесправник на УАЗе сбил насмерть женщину

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил автомобиль УАЗ в с. Успенка Тюменского района ночью 13 декабря.

Тело погибшей обнаружил на обочине таксист. Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места аварии. Его установили с помощью камер наблюдения. Ему 18 лет.

"Машину купил отец молодого человека. Транспортное средство оформлено еще на прежнего хозяина. Молодой человек, не имеющий права управления, сказал, что он не заметил, что он сбил человека", — рассказали в ГИБДД.

Женщина, которую впоследствии сбил автомобиль, приехала в Успенку из Тюмени с мужем к родственникам.

Инна Пахомова