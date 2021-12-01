Школьники Тобольского района получили гранты на агростартапы

| Фото: администрация Тобольского района во Вконтакте | Фото: администрация Тобольского района во Вконтакте

Восемь бизнес-проектов представили экспертам ученики из с. Байкалово на конкурсе "Школьный агростартап", сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Участники подготовили проекты по животноводству, сельскому туризму, круглогодичному выращиванию цветов и благоустройству территории. Идеи школьников оценивали специалисты проектного инвестиционного офиса Тобольского района, Торгово-промышленной палаты, компании "СИБУР" и местные предприниматели.

Победители и призеры получили сертификаты на реализацию своих идей. Ученик шестого класса Николай Криванков предложил проект по развитию свиноводческой мини-фермы. На его подворье уже двое поросят, которых летом ему подарил глава района Леонид Митрюшкин.

"Мои поросята выросли. Свинка Лариска весной принесет приплод, мы ожидаем 8-10 поросят. Я буду увеличивать ферму до 30 свиноматок. На выигранный приз куплю еще четырех молоденьких хрюшек", - рассказал Николай.

Ученик 7 класса Данила Самойлов займется питомником по выращиванию декоративных растений. Его идею поддержали партнеры конкурса - компания "СИБУР". Ученик 11 класса Никита Фоминых сделал ставку на развитие популярного направления в туризме - глэмпинга. Его проект поддержал инвестиционный офис и депутат Тюменской областной думы Владимир Майер.

Призы от Торгово-промышленной палаты вручили Софье Кухарь и Веронике Бронниковой. Поощрительные призы администрации района получили Юлия Редькина, Карина Бронникова и Мария Таштамирова.