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Новый этап программы туристического кешбэка в России стартует 18 января

Общество, 13:50 13 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередной этап программы туристического кешбэка в России продлится с 18 января до 12 апреля 2022 г. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ключевые условия программы прежние. В ней участвуют все регионы России. В течение пяти дней на карту "Мир", с которой произведена оплата, будет возвращаться 20% от стоимости поездки. Максимальная сумма кешбэка — 20 тыс. рублей.

К 18 января все программы представят на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

В Ростуризме отметили, что на 2022 год запланирован осенний этап программы. Предварительно, новое очередное окно продаж по программе туристического кешбэка стартует в октябре.

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# кэшбек , туризм

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