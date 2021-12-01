Новый этап программы туристического кешбэка в России стартует 18 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередной этап программы туристического кешбэка в России продлится с 18 января до 12 апреля 2022 г. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ключевые условия программы прежние. В ней участвуют все регионы России. В течение пяти дней на карту "Мир", с которой произведена оплата, будет возвращаться 20% от стоимости поездки. Максимальная сумма кешбэка — 20 тыс. рублей.

К 18 января все программы представят на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

В Ростуризме отметили, что на 2022 год запланирован осенний этап программы. Предварительно, новое очередное окно продаж по программе туристического кешбэка стартует в октябре.