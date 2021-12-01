Тюменка Ольга Кучерук завоевала две награды на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России Федерация лыжных гонок России

Тюменская лыжница Ольга Кучерук завоевала две награды на этапе Кубка России в Чусовом, сообщает Федерация лыжных гонок Росси.

В спринте классическим стилем Кучерук завоевала золотую награду. Третьей финишировала ее землячка Евгения Рудометова. Серебро на счету Ольги Царевой из Коми.

В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км Ольга Кучерук выиграла бронзовую награду, уступив представительнице Татарстана Алие Иксановой и Алисе Жамбаловой из Бурятии.

14 декабря девушки побегут персьют свободными стилем.