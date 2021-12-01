Тюменка Ольга Кучерук завоевала две награды на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Федерация лыжных гонок России
Тюменская лыжница Ольга Кучерук завоевала две награды на этапе Кубка России в Чусовом, сообщает Федерация лыжных гонок Росси.
В спринте классическим стилем Кучерук завоевала золотую награду. Третьей финишировала ее землячка Евгения Рудометова. Серебро на счету Ольги Царевой из Коми.
В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км Ольга Кучерук выиграла бронзовую награду, уступив представительнице Татарстана Алие Иксановой и Алисе Жамбаловой из Бурятии.
14 декабря девушки побегут персьют свободными стилем.