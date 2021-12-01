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Тюменка Ольга Кучерук завоевала две награды на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Спорт, 14:45 13 декабря 2021

Федерация лыжных гонок России

Тюменская лыжница Ольга Кучерук завоевала две награды на этапе Кубка России в Чусовом, сообщает Федерация лыжных гонок Росси.

В спринте классическим стилем Кучерук завоевала золотую награду. Третьей финишировала ее землячка Евгения Рудометова. Серебро на счету Ольги Царевой из Коми.

В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км Ольга Кучерук выиграла бронзовую награду, уступив представительнице Татарстана Алие Иксановой и Алисе Жамбаловой из Бурятии.

14 декабря девушки побегут персьют свободными стилем.

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# Ольга Кучерук

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