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В Тобольском районе для детей с ОВЗ запустят занятия роллер-спортом

Спорт, 09:35 14 декабря 2021

Спортклуб "Йети" во ВКонтакте | Фото: Спортклуб "Йети" во ВКонтакте

150 детей с ОВЗ смогут заниматься роллер-спортом в Тобольском районе по методике "Лыжи мечты". Программу разработали тренеры районной детско-юношеской спортивной школы, сообщает администрация района.

Опытный тренер Гузель Аминева прошла специальное обучение в Российском государственном университете. Первые занятия она провела с детьми в с. Байкалово.

По словам специалиста, тренировки дают организму стимул к оздоровлению. Благодаря нагрузкам, которые получает ребенок, налаживается связь между мозгом и опорно-двигательным аппаратом. В результате тело ребенка приобретает навыки, которых прежде не было.

Выездные тренировки в сельских поселениях будут проходить проходить регулярно, один раз в неделю. К занятиям также приглашают детей без ограничений по здоровью.

Записаться на занятия можно по телефону 8 (3456) 22-37-15.

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# дети с ОВЗ , Лыжи мечты , тренировки

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