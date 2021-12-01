Тюменские педагоги поборются за победу в конкурсе "Флагманы образования. Школа"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Более 36 тыс. человек из всех регионов страны подали заявки на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе "Флагманы образования. Школа". Он направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, сообщает Минпросвещения России.

В конкурсе участвуют опытные сотрудники образовательных организаций и имеющие небольшой стаж. 57% заявителей – это педагоги и руководители школ в возрасте от 36 до 60 лет. Участников от 25 до 35 лет – 26%, конкурсантов до 25 лет – 7%, а участников старше 60 лет – 2%.

"Треть конкурсантов – представители сельских школ, а более 600 участников представляют общеобразовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады, что конкурс для педагогов развивается: теперь в команде не только учителя, но и представители администраций школ. Очень важно, чтобы специалисты разных уровней образовательного учреждения работали слаженно", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

Зарегистрировавшимся участникам предстоит пройти дистанционное тестирование - тест на общие знания, функциональную грамотность и управленческие навыки. Оно начнется 15 декабря 2021 года. Затем состоятся очные полуфиналы в восьми федеральных округах России. В финале встретятся 100 команд-победителей.

Призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса.