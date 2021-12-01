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На первом городском фестивале детских оркестров в Тюмени выступили шесть коллективов

Общество, 13:45 14 декабря 2021

Детская школа искусств "Этюд" г.Тюмень | Фото: Детская школа искусств "Этюд" г.Тюмень

Первый городской фестиваль детских оркестров "Новый Олимп" прошел в ДК "Нефтяник".

На концерте выступили младший и старший оркестры русских народных инструментов школы №73 "Лира" под управлением Василия Химея, оркестр народных инструментов под управлением Владимира Лавришина, камерный и симфонический оркестры под управлением Александра Молокова ДШИ "Этюд", а также эстрадно-симфонический оркестр ДШИ "Гармония" под управлением Тимура Бахрова. Кроме собственных программ коллективы представили совместные номера.

Для гостей фестиваля организовали музыкальный квест из трех зон. В первой школьники познакомились с оркестром народных инструментов — домрой, балалайкой, аккордеоном, во второй — с инструментами камерного оркестра, в третьей — с инструментами духового оркестра: саксофоном и фаготом.

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Как сообщил организатор, детская школа искусств "Этюд", в планах — организовать второй городской фестиваль детских оркестров.

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# детская школа Этюд , оркестр

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