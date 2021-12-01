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Тюменский "Рубин" разгромил в Тольятти "Ладу"

Спорт, 12:40 14 декабря 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал победу в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Тольятти сибиряки переиграли местную "Ладу" — 4:0.

Счет в матче открыл Семен Иванов. Следом шайбы забросили Вадим Хлопотов, Никита Рожков и Денис Давыдов.

"Хороший матч получился. Видно было, что ребята сражались и хотели добыть эту победу. "Лада" - хороший соперник, нам было непросто в начале игры. Но выстояли и победили. Хороший матч провел голкипер Егор Назаров", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

"Рубин" набрал 51 очко и остался на второй строчке в турнирной таблице. 15 декабря в Самаре тюменцы сыграют с "ЦСК ВВС".

Евгений Новоселов

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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