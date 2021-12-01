Тюменским депутатам рассказали о работе с бесхозными инженерными сетями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Выявление, содержание и обслуживание бесхозных тепловых, электрических и других инженерных сетей на территории Тюмени депутаты городской думы обсудили в ходе очередного заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 14 декабря.

Исполняющая обязанности директора городского департамента имущественных отношений Татьяна Файзуллина рассказала депутатам, что работа по выявлению бесхозных объектов с последующим переводом их в муниципальную собственность или в аренду ресурсосберегающим организациям проводится в Тюмени систематически.

По ее словам, всего с 2015 года в Тюмени по сообщениям от горожан и различных компаний администрация города выявила более 8 тыс. бесхозных объектов.

На 6 тыс. 848 из них в настоящее время зарегистрировано право собственности. Более тысячи находятся на учете Росреестра как бесхозные, в отношении 223 объектов проводятся кадастровые работы по их постановке на учет.

Также для выявления бесхозных электрических сетей в Тюмени проходят обследование территорий дачных и садовых сообществ. В 2020 году по итогам этой работы выявлено 292 такие объекта.

Депутат Юрий Коновалов напомнил коллегам, что масштабная работа в данном направлении стала проводиться в областном центре только с начала 2000 года.

"В любом случае, мы должны знать причины и условия появления бесхозных объектов, и в настоящее время уже накоплен большой опыт такой работы, многие вопросы уже поставлены на контроль, но необходимо еще глубже изучить этот вопрос, чтобы цифры стали снижаться", - отметил он.

Коновалов подчеркнул, что выявление бесхозных объектов является залогом бесперебойной работы всех инженерных сетей и напомнил, что выявленные сети передают на обслуживание соответствующим организациям.

"Главным показателем этой работы является снижение инцидентов на городских сетях,- подытожил председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов. – Так, по отношению 2020 года к 2019 их число снизилось на 42 процента, это хороший результат".