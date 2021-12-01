В Тобольске пенсионер перевел мошенникам 45 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

45 тыс. рублей лишился пенсионер из Тобольска, попавшись на уловку телефонных мошенников, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

67-летнему мужчине поступил звонок якобы от дочери. Девушка попросила отца срочно перевести деньги сотрудникам полиции, так как попала в ДТП. Пенсионер не успел сориентироваться, ему продиктовали номер карты, на который он перевел деньги. Позже мужчина перезвонил своей дочери, которая сообщила, что с ней все в порядке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению данного преступления.