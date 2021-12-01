Владимир Якушев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова.

На заседании были подведены итоги работы в 2021 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.

Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности. В ходе контртеррористических операций и иных специальных мероприятий нейтрализовано 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

В ходе заседания была подчеркнута необходимость повышения роли региональных и муниципальных антитеррористических комиссий, призванных осуществлять координацию и организацию взаимодействия органов власти и местного самоуправления в области системного противодействия вовлечению граждан в террористическую деятельность.

Кроме того, выработаны дополнительные меры, направленные на нейтрализацию террористических угроз, совершенствование антитеррористической защищенности социально значимых объектов, прежде всего относящихся к сфере образования, а также повышение эффективности проводимых в Российской Федерации адресных профилактических мероприятий.