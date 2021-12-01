Тюменка выманила больше миллиона рублей у знакомого и подруги
34-летнюю тюменку, подозреваемую в похищении более миллиона рублей у знакомого, задержали в Тюмени. В отношении женщины возбудили два уголовных дела о мошенничестве, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Ранее в отдел полиции № 5 поступило заявление от 39-летнего местного жителя, который заявил, что у него обманным путем похитили 900 тыс. рублей.
"Выяснилось, что заявитель в течение полугода отдавал деньги своей 34-летней знакомой, которая пообещала ему, что окажет содействие в получении крупного земельного участка. Женщина заверила, что обладает необходимыми знакомствами, а когда он согласился, стала просить деньги якобы необходимые для скорейшего оформления недвижимости в его собственность. Часть денег мужчина перевел через онлайн-сервис банка, а остальные передал наличными", — рассказали в областной полиции.
Полицейские установили личность подозреваемой. Ранее она неоднократно была судима за мошенничество, а также за злоупотребление должностными полномочиями.
Когда ее задержали, она призналась полицейским, что и не планировала помогать знакомому в оформлении недвижимости. Чужие деньги злоумышленница тратила на личные нужды и оплату долгов.
39-летний мужчина был не единственной жертвой тюменки — тем же способом она похитила более 255 тыс. рублей у 37-летней подруги.
Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.