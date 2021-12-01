Жителей Тюменской области просят не выбрасывать в мусорные контейнеры тлеющую золу

Случаи возгорания и повреждения ёмкостей для сбора коммунальных отходов участились в Тюменской области - больше 15 контейнеров пострадало из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщает ТЭО, большинство из них не подлежат восстановлению, а часть и вовсе пропала. Подобные случаи происходят не только в Тюмени. Основное нарушение – размещение в баках тлеющей золы.

"Напоминаем жителям региона о необходимости бережного обращения с контейнерами для ТКО и просим быть внимательней. Ведь, в первую очередь, если на привычной площадке вдруг стало некуда выбросить мусор, неудобства сказываются на жильцах: у владельцев поврежденных емкостей не всегда резервный запас, чтобы оперативно заменить их", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.