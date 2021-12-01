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Пациентку с травмой из Заводоуковска в Тюмень доставил вертолет

Общество, 12:42 15 декабря 2021

регионального департамента здравоохранения | Фото: регионального департамента здравоохранения

Пациентку с травмой доставил вертолёт малой авиации из областной больницы № 12 Заводоуковска в Тюменскую областную клиническую больницу № 2 14 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, женщину во время полета сопровождала бригада Тюменского центра медицины катастроф - медицинская сестра и анестезиолог-реаниматолог.

Полет длился около получаса, сейчас пациентка получает лечебно-диагностическую специализированную помощь.

Напомним, посадочная площадка на территории ОКБ № 2 была введена в эксплуатацию в январе 2021 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" за счёт средств регионального бюджета. Она оборудована всем необходимым и способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.

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# здравоохранение , ОКБ №2 , Центр медицины катастроф

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