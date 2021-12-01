Жительница Тюменской области избила поленом мужа из-за финансовых трудностей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в избиении мужа, задержали в с. Аромашево, сообщает УМВД России по Тюменской области.

35-летний мужчина с переломом ребра и травмой внутренних органов поступил в больницу. Участковый уполномоченный выяснил, что травмы потерпевшему нанесла жена в ходе ссоры. Женщина рассказала, что супруги являются временно безработными. Несмотря на финансовые трудности, глава семьи расходует деньги на алкоголь. Когда мужчина очередной раз вернулся домой пьяным, женщина избила его поленом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.