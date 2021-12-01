Установлена величина прожиточного минимума в Тюменской области в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 654 рублей в расчете на душу населения составит величина прожиточного минимума в Тюменской области с 1 января 2022 года.

Соответствующее постановление правительства региона принято для реализации поручения президента Российской Федерации об увеличении прожиточного минимума на 2022 год.

Прожиточный минимум для трудоспособного население составит 13 тыс. 793 рублей, для пенсионеров — 10 тыс. 882 рубля и 12 тыс. 475 рублей для детей.