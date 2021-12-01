Тоболяк похитил у организации металлические ворота

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже металлических ворот, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель организации, у которой с территории пропали створки от гаражных ворот и металлические уголки. Общая сумма ущерба составила более 32 тыс. рублей.

Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 43-летний тоболяк. Он увидел лежавшие на территории организации металлические изделия. Злоумышленник вызвал "Газель" и отвез имущество в пункт приема металлолома. Похищенное он сдал за 7 тыс. рублей, после чего рассчитался с таксистом и отправился в магазин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.