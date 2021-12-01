Пациенты с постковидным синдромом стали чаще обращаться за помощью к тюменским психиатрам

| Фото: Областная клиническая психиатрическая больница | Фото: Областная клиническая психиатрическая больница

С 11% в 2020 году до 24% в 2021 году увеличилось количество обращений в Областную клиническую психиатрическую больницу пациентов с постковидным синдромом - с тревожными и депрессивными расстройствами, первичными случаями возникновения приступов паники, появления страха общения с людьми, выхода в общественные места, сообщает лечебное учреждение.

Из переболевших коронавирусом в дневной стационар приходит 10-35%, а среди пациентов с тяжелым течением болезни - 76%.

"Люди в первую очередь жалуются на быструю утомляемость и слабость. Ранее активные люди молодого возраста не справляются с привычными нагрузками, им не хватает сил, при выполнении привычных обязанностей по дому учащается сердцебиение", - рассказала врач-психиатр, психотерапевт ОКПБ Анна Татаринова.

В дневном стационаре Областной клинической психиатрической больницы с такими пациентами работает полипрофессиональная бригада. Врач-психиатр проводит медикаментозную коррекцию тревожных и депрессивных расстройств, тренинги по улучшению памяти, групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтом.